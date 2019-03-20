Бегунья Кайгородова дисквалифицирована на четыре года за применение мельдония

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отстранил бегунью Анастасию Кайгородову от участия в соревнованиях на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что взятая в январе этого года допинг-проба 23-летней легкоатлетки дала положительный результат на мельдоний. Дисквалификация начнётся с даты временного отстранения — 12 февраля 2019 года. Таким образом, результаты спортсменки, представлявшей Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в беге на 400 м, на чемпионате Уральского федерального округа по лёгкой атлетике в Челябинске будут аннулированы.

Напомним, мельдоний находится в списке запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 2016 года.