Женская сборная России по кёрлингу одержала седьмую победу на ЧМ, обыграв немок

В матче девятого тура чемпионата мира по кёрлингу, который проходит в Силькеборге (Дания), женская сборная России одержала победу над командой Германии.

Кёрлинг. Чемпионат мира среди женщин. Силькеборг, Дания

Девятый тур

Россия — Германия — 7:4 (2:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, X:X).

Это победа стала седьмой на турнире для команды Игоря Минина и Ирины Колесниковой при двух поражениях. Сборная России на данный момент занимает текущее второе место в раунд-робине.

В составе сборной России на чемпионате мира выступают Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Ульяна Васильева.

Ранее, в утренней сессии, россиянки уступили шведской команде со счётом 4:9.

По регламенту турнира, команды играют круговой этап, по результатам которого первое и второе места выходят напрямую в полуфинал, с третьего по шестое места играют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.