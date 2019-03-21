Погорилая: Медведева перерастает из девушки в женщину

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, как изменилась Евгения Медведева после переезда в Канаду.

«Женя круто поменяла обстановку. Она поменяла не страну, а место жительства. Я знаю, что ей много раз писали, мол, она нас предала и катается за другую страну. Это бред, но очень сильно давит. Плюс она поменяла тренера, поэтому нужно было перестраивать всю свою работу, а к этому тоже нужно привыкать.



Женя перестраивается в том числе как личность, перерастает из девушки в женщину. Меня радует, что она очень прибавила в скольжении, в своём женском катании. И очень правильно, что она начала выступать, будучи ещё, наверное, неуверенной. Какого бы титула ты ни была, нужно выходить и соревноваться, нужен соревновательный процесс. Для чего тренировки ради тренировок?



Мы общались после её переезда в Канаду. Было интересно, как ей живётся, как она тренируется. Мы остались в хороших отношениях. Мне очень хотелось её сильно поддержать после выступлений. После таких выступлений тяжело собрать себя и продолжить тренировки.



В первую очередь её удивило, что у них всё по-другому. Там нет такого давления тренера, всё в более спокойном режиме. Ты сам приходишь и работаешь, а не так, как у нас, когда тебя тренер всё время заставляет делать всё больше и больше. Катание становится осознанным. Хотя Женя всегда работала и сама, она очень трудолюбивая. Если бы не её трудолюбие, думаю, всё было бы по-другому.



Задевают ли её обвинения в предательстве или в том, что она якобы занимает не свое место? Это может знать только сама Женя. Но я точно знаю, что она старается абстрагироваться. Перед чемпионатом мира она закрыла свой аккаунт в «Инстаграме». Видимо, как раз для того, чтобы ограничить себя от психологических переживаний. В начале сезона она уже получила достаточную дозу критики. Я думаю, это всё её уже не задевает», — цитирует Погорилую Sport24.

В короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме Медведева стала четвёртой.