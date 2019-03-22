Фигуристка Степанова: показали всё, что могли

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, оценила выступление дуэта в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Они занимают третье место с результатом 83,10 балла.
«Показали всё, что могли. Тренеры довольны, они за нас очень переживали — мы для них как дети, мы 13 лет вместе. Здесь мы получаем удовольствие от катания, мы любим Японию», — приводит слова Степановой ТАСС.
Первое место в ритм-танце заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установив мировой рекорд — 88,42. Вторыми стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (83,94).
Произвольную программу фигуристы продемонстрируют завтра, 23 марта. Чемпионат мира завершится 24 марта.
Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧМ, Степанова и Букин — третьи