Фигуристка Степанова: показали всё, что могли

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, оценила выступление дуэта в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Они занимают третье место с результатом 83,10 балла.

«Показали всё, что могли. Тренеры довольны, они за нас очень переживали — мы для них как дети, мы 13 лет вместе. Здесь мы получаем удовольствие от катания, мы любим Японию», — приводит слова Степановой ТАСС.

Первое место в ритм-танце заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установив мировой рекорд — 88,42. Вторыми стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (83,94).

Произвольную программу фигуристы продемонстрируют завтра, 23 марта. Чемпионат мира завершится 24 марта.