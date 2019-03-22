Видеообзор яркой произвольной программы Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла третье место на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Победу одержала её соотечественница, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Россиянка Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Женщины. Итоговое положение
1. Алина Загитова (Россия) — 237,50.
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76.
3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80.
4. Рика Кихира (Япония) — 223,49.
5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83.
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95.
7. Бради Теннелл (США) — 213,47.
8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.
9. Мэрайя Белл (США) — 208,07.
10. Ын Су Лим (Южная Корея) — 205,57.
Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.
Видео доступно на странице Первого канала в Youtube.