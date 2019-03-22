Й. Бё выиграл спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Логинов — девятый

Лидер Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, несмотря на один промах на «стойке», выиграл спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который, как и победитель, допустил один промах, но отстал от Бё-младшего на 52,9 секунды.

Биатлон. Финальный этап Кубка мира. Хольменколлен, Норвегия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.39,9 (1 штрафной круг).

2. Лукас Хофер (Италия) – отставание 31,7 (0).

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +35,0 (0)…

9. Александр Логинов (Россия) — +52,9 (1)…

18. Матвей Елисеев (Россия) — +1.08,3 (2)…

28. Евгений Гараничев (Россия) — +1.31,1 (1)…

45. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.07,5 (2)…

70. Александр Поварницын (Россия) — +2.54,2 (3)

74. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.59,6 (3)…

89. Антон Бабиков (Россия) — +3.51,9 (3)...

94. Никита Поршнев (Россия) — +4.18,0 (5).