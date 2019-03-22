Й. Бё выиграл спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Логинов — девятый

Лидер Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, несмотря на один промах на «стойке», выиграл спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который, как и победитель, допустил один промах, но отстал от Бё-младшего на 52,9 секунды.
Биатлон. Финальный этап Кубка мира. Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.39,9 (1 штрафной круг).
2. Лукас Хофер (Италия) – отставание 31,7 (0).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +35,0 (0)…
9. Александр Логинов (Россия) — +52,9 (1)…
18. Матвей Елисеев (Россия) — +1.08,3 (2)…
28. Евгений Гараничев (Россия) — +1.31,1 (1)…
45. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.07,5 (2)…
70. Александр Поварницын (Россия) — +2.54,2 (3)
74. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.59,6 (3)…
89. Антон Бабиков (Россия) — +3.51,9 (3)...
94. Никита Поршнев (Россия) — +4.18,0 (5).