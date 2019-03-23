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Медведева: я перестала переживать по поводу того, что обо мне думают окружающие

Медведева: я перестала переживать по поводу того, что обо мне думают окружающие
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему старается проводить меньше времени в социальных сетях.

«Моя активность в соцсетях стала существенно меньше. Я приучила себя намного реже туда заглядывать, и это сыграло очень хорошую роль в жизни. Перестала забивать себе мозг всякой ерундой, перестала переживать по поводу того, что обо мне думают окружающие. И реально перестала реагировать на чужое мнение.

Безусловно, есть вещи, способные меня задеть, но это точно не относится к тому, что пишут в Интернете. Раньше — да, обращала на это внимание. Сейчас — нет. Люди, которые постят комментарии в «Инстаграме», никогда не решали мою судьбу и не будут решать", — цитирует Медведеву РИА «Новости».

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