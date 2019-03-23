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Загитова после победы на чемпионате мира до пяти утра сдавала допинг-тест

Фото: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images
Загитова после победы на чемпионате мира до пяти утра сдавала допинг-тест
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что ещё не успела как следует порадоваться победе на чемпионате мира в Сайтаме, так как долго сдавала допинг-тест.

«После победы не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила собственный рекорд. У меня не было времени остаться с собой наедине, всё осмыслить, я с этого момента ещё не спала. Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать», — приводит слова Загитовой издание ТАСС.

Загитова набрала 237,50 балла по итогам двух программ. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76), третьей стала россиянка Евгения Медведева (223,80).

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