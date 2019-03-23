Клебо: была весёлая гонка. К счастью, всё прошло хорошо

Трёхкратный чемпион мира и Олимпийских игр норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал итоги масс-старта на 15 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада).

«Чувствовал себя превосходно. Была весёлая гонка. На трассе были высокие скорости, много напряжённых поединков, но, к счастью, всё прошло хорошо», — приводит слова Клебо VG.

Перед отметкой 11,5 км, на которой разыгрывались бонусные секунды, Клебо упал, но сумел догнать группу и заработать максимальную бонификацию.

22-летний норвежец выиграл вторую гонку подряд и является единоличным лидером тура. Перед заключительным стартом — гонкой преследования на 15 км свободным стилем — Клебо опережает своего ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова, на 52 секунды.

В общем зачёте Клебо также располагается на первом месте. Его преимущество над Большуновым составляет 42 очка.

Клебо выиграл масс-старт в финале КМ в Квебеке, Большунов — 7-й