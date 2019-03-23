Тутберидзе: были ли сомнения, что завоюем золото? Мы вообще хотели сняться

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о подготовке своей подопечной Алины Загитовой к чемпионату мира в Сайтаме (Япония).

«На чемпионат мира приехали с мыслью выйти на лёд. Для начала. Морально очень тяжело шла подготовка. Были ли сомнения, что завоюем золото? Мы вообще в субботу хотели сняться. Но решили выступить. Принимали решение все вместе, включая федерацию и саму Алину. Решили, что всё-таки едем и боремся. Участие в командных соревнованиях пока под вопросом», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Вчера, 22 марта, Загитова выиграла золотую медаль чемпионате мира. Серебряным призёром стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана, бронза досталась ещё одной россиянке — Евгении Медведевой.