Француз Алафилипп стал победителем классической велогонки Милан-Сан-Ремо

Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп, представляющий команду Deceuninck-Quick Step, стал победителем спринтерской классической гонки, маршрут которой проходит между городами Милан и Сан-Ремо. Соревнования проходили в 109-й раз.

Алафилипп, который является «горным королём» Тур де Франс-2018, проехал 291 км за 6 часов 40 минут 14 секунд. Вторым пересёк финишную черту бельгиец Оливер Насен (AG2R La Mondiale). Тройку призёров замкнул польский велогонщик Михал Квятковский (Sky).

Единственный россиянин Вячеслав Кузнецов (Katusha Alpecin) пришёл к финишу 74-м, отстав от победителя спринтерской классики на 1 минуту 29 секунд.

Шоссейные велогонки. Милан-Сан-Ремо, 291 км

1. Жюлиан Алафилипп (Франция) — 6:40.13.

2. Оливер Насен (Бельгия) — +0.

3. Михал Квятковский (Польша) — +0...

74. Вячеслав Кузнецов (Россия) — +1.29.

