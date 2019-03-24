Эстберг: слышала, что Непряева упала. Я тоже была близка к этому

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг, лидирующая в общем зачёте Кубка мира, прокомментировала инцидент с падением россиянки Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем в Квебеке (Канада).

«Слышала, что Непряева упала, и это не очень хорошо. Я также была близка к падению в нескольких случаях. Воздержусь от комментариев и надеюсь, что выиграю Кубок мира», — приводит слова Эстберг NRK.

Напомним, из-за контакта с норвежской лыжницей Терезе Йохауг Непряева упала и не смогла побороться за высокое место.

В общем зачёте Эстберг опережает Непряеву на 144 очка перед завершающим стартом сезона-2018/19. Сегодня, 24 марта, состоится гонка преследования на 10 км свободным стилем, по итогам которой будет разыграно 250 очков (200 — за победу в мини-туре, а оставшиеся 50 — за лучшее время прохождения дистанции).