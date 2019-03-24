Россиянки заняли третье место в стрельбе из пистолета на ЧЕ в Хорватии

Россиянки Светлана Медведева, Виталина Бацарашкина и Екатерина Коршунова завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате Европы по пулевой стрельбе на дистанции 10 м в Осиеке (Хорватия).

Первое место заняли немецкие спортсменки, в финале они нанесли поражение украинкам со счётом 16:8. Россиянки в поединке за бронзу оказались сильнее венгерской команды — 16:12.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы, дистанция 10 м. Осиек, Хорватия

Женщины, команды, пневматический пистолет

1. Германия.

2. Украина.

3. Россия (Светлана Медведева, Виталина Бацарашкина, Екатерина Коршунова).

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе завершится сегодня, 24 марта, командными соревнованиями в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки.