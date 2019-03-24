Кузьмина: пыталась отложить в сторону эмоции от завершения карьеры — не смогла

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, выступавшая за Словакию, подвела итоги заключительной гонки Кубка мира по биатлону — масс-старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе в Хольменколлене (Норвегия). Кузьмина, допустив 6 промахов, стала 10-й. Ранее в финале Кубка мира Кузьмина выиграла спринт и гонку преследования.

«С утра сегодня делала всё, как обычно, но мыслей в голове, конечно, очень много. Пыталась забыться, эмоции отложить в сторону, но не совсем всё получилось. Это видно сразу по ходу гонки: рванула в бой, эмоций сдержать не смогла, сделала много ошибок на стрельбище. Спокойствия, как вчера, не было. Не верилось, что вчерашним днём я попрощалась со всеми, замечательно провела гонку, надеялась, что будет возможность повторить. Не сдавалась после первых штрафных. Всё думала, что сейчас успокоюсь, но повторить не смогла.

В прошлом году сделала ошибку, попросила всех меня не отвлекать расчётами призовых очков. Погорела на том, что пару очков, буквально, проиграла. В этом году, когда подсчитали, имела представление, что и как, и понимала, что нужно выигрывать однозначно»», — сказала Кузьмина Kalashnikov.Media.

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