Похороны Лины Черязовой пройдут 27 марта в Новосибирске

Неофициальный клуб олимпийцев Новосибирска поможет с организацией похорон олимпийской чемпионки-1994 Линой Черязовой. Об этом и о причинах смерти бывшей спортсменки заявил Медиа-директор «Карелин-Фонда» Константин Круглянский. Напомним, бывшая узбекская фристайлистка (лыжная акробатика) скончалась на 51-м году жизни 23 марта.



«У Черязовой была хроническая болезнь почек. Несколько лет назад у неё случилось резкое обострение. Два-три раза в неделю она ездила на процедуру гемодиализа.



Похороны состоятся в среду. Неформальный клуб олимпийцев Новосибирска, частью которого она была, поможет финансово с их организацией», — сказал Круглянский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.