Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Похороны Лины Черязовой пройдут 27 марта в Новосибирске

Похороны Лины Черязовой пройдут 27 марта в Новосибирске
Другие / Прочие виды спорта

Неофициальный клуб олимпийцев Новосибирска поможет с организацией похорон олимпийской чемпионки-1994 Линой Черязовой. Об этом и о причинах смерти бывшей спортсменки заявил Медиа-директор «Карелин-Фонда» Константин Круглянский. Напомним, бывшая узбекская фристайлистка (лыжная акробатика) скончалась на 51-м году жизни 23 марта.

«У Черязовой была хроническая болезнь почек. Несколько лет назад у неё случилось резкое обострение. Два-три раза в неделю она ездила на процедуру гемодиализа.

Похороны состоятся в среду. Неформальный клуб олимпийцев Новосибирска, частью которого она была, поможет финансово с их организацией», — сказал Круглянский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент