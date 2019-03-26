Ганус: мы не можем конкурировать с США на рынке фармакологических препаратов

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что позиция прессы помогает в борьбе за чистый спорт.

«Допинг – это профессиональная фарма. Мы не можем конкурировать с США, Германией на рынке фармакологических препаратов.



Нам потребуется время, чтобы восстановить доверие. С точки зрения последовательной работы, позволяющей судить о том, что мы боремся за чистый спорт.



Нам приходилось начинать работать в тот период, когда все двери были закрыты. Благодаря позиции журналистов нам удалось улучшить нашу позицию.



Когда наши спортсмены идут без флага, это позор. Спорт – это единственное место геополитической борьбы, где мы сталкиваемся с нашими оппонентами. Все страны заинтересованы в достижении результата на спортивных состязаниях», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.