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Ганус: мы не можем конкурировать с США на рынке фармакологических препаратов

Ганус: мы не можем конкурировать с США на рынке фармакологических препаратов
Другие / Прочие виды спорта

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что позиция прессы помогает в борьбе за чистый спорт.

«Допинг – это профессиональная фарма. Мы не можем конкурировать с США, Германией на рынке фармакологических препаратов.

Нам потребуется время, чтобы восстановить доверие. С точки зрения последовательной работы, позволяющей судить о том, что мы боремся за чистый спорт.

Нам приходилось начинать работать в тот период, когда все двери были закрыты. Благодаря позиции журналистов нам удалось улучшить нашу позицию.

Когда наши спортсмены идут без флага, это позор. Спорт – это единственное место геополитической борьбы, где мы сталкиваемся с нашими оппонентами. Все страны заинтересованы в достижении результата на спортивных состязаниях», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.

Ганус: РУСАДА независимо, оно будет бороться с допингом, даже вопреки чиновникам
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