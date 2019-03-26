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Ганус: РУСАДА независимо, оно будет бороться с допингом, даже вопреки чиновникам

Ганус: РУСАДА независимо, оно будет бороться с допингом, даже вопреки чиновникам
Другие / Прочие виды спорта

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус подвёл итоги работы антидопингового агентства за 2017-2018 гг.

«Отчёт достижений за 2017-2018 годы стал прогрессивным. Антидопинг является фильтром современного спорта. Мы взяли организацию РУСАДА со всеми её проблемами и стали возвращать к ней доверие. Нельзя отказываться от того, что было.

Мы уволили всех допинг-офицеров, впоследствии мы набрали 70 человек, которые абсолютно независимы. Мы колем лёд терпимости к допингу и то отношение, которое сложилось за предыдущий период.

Сейчас РУСАДА строится как эталонная организация. Мы полностью независимы. РУСАДА ведёт принципиальную линию по борьбе с допингом. Мы будем бороться, даже если наши решения будут идти вразрез с мнением чиновников», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.

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