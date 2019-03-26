Пехштайн: пусть конькобежец, употреблявший допинг, раскается. Это невыносимо

Пятикратная олимпийская чемпионка немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн прокомментировала подозрения в отношении одного из своих соотечественников.

«Я решительно осуждаю допинг и всех вовлечённых в преступные схемы лиц. Слежу за делом «кровяного допинга в Эрфурте», которое разочаровывает и приводит в ярость. Чтобы избежать всяких спекуляций, я повторяю в этом посте: за всю свою карьеру я никогда не принимала допинг и никогда не использовала запрещённых методов.

В случае если действительно один из немецких конькобежцев использовал методику арестованного врача из Эрфурта и обвиняется в употреблении «кровяного допинга», я призываю этого спортсмена немедленно раскаяться. Пока этого не происходит, под подозрением находится весь конькобежный спорт Германии. Такая ситуация невыносима для всех чистых спортсменов», — написала Пехштайн на своей странице в «Фейсбуке».

Ранее прокуратура Мюнхена объявила о подозрении члена конькобежной сборной Германии, участвовавшего в Олимпийских играх, в применении допинга. Спортсмен, по сообщениям СМИ, сотрудничал со спортивным врачом Марком Шмидтом из Эрфурта.