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Полицейскому, выложившему видео с переливающим кровь Хауке, грозит 3 года тюрьмы

Полицейскому, выложившему видео с переливающим кровь Хауке, грозит 3 года тюрьмы
Другие / Лыжный спорт

Австрийский полицейский, заснявший на видео лыжника Макса Хауке в его гостиничном номере в момент переливания крови, может получить три года тюремного заключения за разглашение тайны следствия, сообщает Tiroler Tageszeitung.

«Полицейский из Восточной Австрии обвиняется в том, что ночью 28 февраля он отправил в частную группу WhatsApp видеозапись, на котором один из спортсменов переливает кровь. Видеозапись является тайной следствия. Делясь этим с группой WhatsApp, он нарушил эту тайну. Именно из этой частной группы мессенджера видео и было распространено в Интернете», – говорится в заявлении.

Также сообщается, что обвиняемый признался в нарушении устава и предстанет перед региональным судом Инсбрука 3 апреля. Ему грозит до трёх лет тюремного заключения. Стоит отметить, что помимо запрета на разглашение тайны следствия в Австрии в принципе запрещено публиковать материалы из чьего-либо гостиничного номера или дома без их согласия.

Отснятый материал с лыжником Хауке набрал более 227 000 просмотров через пять дней после его публикации в YouTube.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Йоана Роблена.

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