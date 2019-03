В ходе благотворительного сайклинг-марафона было собрано более 300 тыс. рублей

В Москве прошёл второй благотворительный сайклинг-марафон CYCLING VO BLAGO, приуроченный ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна.

Благотворительный фонд «Синдром любви» и сайкл-студия Rock the Cycle провели совместное спортивно-благотворительное мероприятие, целью которого стал сбор средств на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна в нашей стране. Участникам сайклинг-марафона удалось собрать 312 100 рублей!

В абсолютном зачёте победу одержала команда Rock the Cycle, которая смогла накрутить совместными усилиями 13 человек 326,6 км. Второе место заняла команда The Ritz-Carlton – 315,3 км (16 человек в команде).

Третье место у команды АО «Лаборатория Касперского» — 284,9 км (13 человек в команде).



Победителем в индивидуальном зачёте среди девушек стала Александра Егорова (Rock the Cycle) — 32,3 км. У мужчин также лучшим стал представитель команды Rock the Cycle (36,9 км).