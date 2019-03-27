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Адвокаты Семени: Кастер — героиня и пример для подражания женщинам всего мира

Адвокаты Семени: Кастер — героиня и пример для подражания женщинам всего мира
Другие / Лёгкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка, южноафриканская бегунья Кастер Семеня и её адвокаты выступили с заявлением относительно комментария президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу, который негативно высказался о спортсменке.

«Госпожа Семеня не хочет подвергаться медицинскому вмешательству. Она хочет соревноваться естественно.

Господин Коу ошибается, считая, что Семеня представляет собой угрозу для женского спорта. Его комментарий вскрыл старые раны. Кастер — героиня и вдохновляющий пример для подражания девушкам всего мира, которые мечтают о достижении превосходства в спорте.

Семеня надеется и мечтает, что однажды она сможет принять участие в соревнованиях без суда, без дискриминации и в мире, где её принимают такой, какая она есть", — приводит слова Семени и юристов The Guardian.

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