Глава IAAF: если бы не было разделения полов, женщины ничего бы не выиграли

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу выразил мнение относительно дела, связанного с южноафриканской бегуньей Кастер Семеней.

«Причина, по которой у нас есть гендерное разделение, заключается в том, что если бы его не было, то ни одна женщина никогда не выиграла бы золотую медаль или другую награду или не побила бы рекорд в нашем виде спорта», — цитирует Коу Australia’s Daily Telegraph.

В феврале стало известно о намерении IAAF заявить в Спортивном арбитражном суде (CAS), что двукратная олимпийская чемпионка Семеня должна быть признана мужчиной, ощущающим себя женщиной. Организация планирует ввести правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.

На фоне этого скандала Совет по правам человека ООН выступил с осуждением проекта IAAF, назвав его «нарушением международных прав человека».

IAAF хочет признать Семеню мужчиной, который ощущает себя женщиной