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Зубков: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!

Фото: Adam Pretty/Getty Images
Зубков: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!
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Бывший российский бобслеист и экс-глава Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что всё ещё не намерен отдавать в Международный олимпийский комитет две золотые медали с Олимпиады-2014. Ранее Зубков был дисквалифицирован за допинг и лишён наград в Сочи.

«Моё мнение, как и полтора года назад, не изменилось. Повторю ещё раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!

МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за один-два года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно. А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл. Обсуждать всё это, если честно, устал», – цитирует Зубкова «Комсомольская правда».

Зубков официально лишён золота Сочи-2014
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