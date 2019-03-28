Зубков: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!

Бывший российский бобслеист и экс-глава Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что всё ещё не намерен отдавать в Международный олимпийский комитет две золотые медали с Олимпиады-2014. Ранее Зубков был дисквалифицирован за допинг и лишён наград в Сочи.



«Моё мнение, как и полтора года назад, не изменилось. Повторю ещё раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!



МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за один-два года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно. А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл. Обсуждать всё это, если честно, устал», – цитирует Зубкова «Комсомольская правда».

Зубков официально лишён золота Сочи-2014