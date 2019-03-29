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Никитина выиграла чемпионат России по скелетону

Никитина выиграла чемпионат России по скелетону
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Скелетонистка Елена Никитина заняла первое место на чемпионате России в Сочи. Серебряным призёром стала Юлия Канакина. Третий результат продемонстрировала Алина Тарарыченкова.

Скелетон. Чемпионат России. Сочи
Женщины. По итогам двух попыток
1. Елена Никитина – 1.59,79.
2. Юлия Канакина – 1.59,99.
3. Алина Тарарыченкова – 2.00,01.

В феврале Елена Никитина стала первой российской скелетонисткой, выигравшей Кубок мира. Ранее российские спортсменки ни разу не попадали в тройку призёров в личном зачёте Кубка мира по итогам сезона. В Кубке мира сезона-2017/18 Елена в общем зачёте заняла четвёртое место.

Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи, двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионата мира.

Никитина стала первой российской скелетонисткой, выигравшей Кубок мира
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