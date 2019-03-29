Россиянин Артемьев выиграл чемпионат Европы по шахматам

Российский шахматист Владислав Артемьев стал победителем индивидуального чемпионата Европы по шахматам в Скопье (Македония).



В последнем туре соревнований уроженец Омска свёл вничью партию против Максима Родштейна из Израиля. Этого результата хватило, чтобы занять первое место в итоговой турнирной таблице. Артемьев набрал 8,5 очка – столько же, сколько и швед Нильс Гранделиус, однако россиянин опередил соперника за счёт дополнительных показателей.



Призовой фонд соревнований составил € 100 тыс. В чемпионате приняли участие 358 шахматистов. 22 лучших в итоговой турнирной таблице завоевали путёвки на Кубок мира.



Стоит отметить, что 21-летний Артемьев также является чемпионом Европы по блицу.