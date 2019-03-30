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Самуэльссон: чистых атлетов не волнует национальность тех, кто обманывает спорт

Самуэльссон: чистых атлетов не волнует национальность тех, кто обманывает спорт
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на комментарий журналиста немецкого телеканала ARD Ника Батлера о тренировках британских легкоатлетов под руководством американского тренера Лэнса Браумана.

«Не понимаю, почему это всегда связано с вопросом национальности. Чистых спортсменов не беспокоит национальность людей, которые обманывают наш спорт», — написал Самуэльссон в «Твиттере».

Брауман провёл год в тюрьме и был связан с американским спринтером Тайсоном Гэем и рядом других спортсменов, уличённых в применении допинга. Сейчас он тренирует Мэтью Хадсона-Смита, Дезире Хенри и Джазмин Сойерс.

Ранее ARD сообщил, что в сборной России присутствуют тренеры, которые были замешаны в допинг-скандале, приведшем к отстранению ВФЛА. В частности, речь идёт о Валентине Маслакове, который с 2007 по 2015 год занимал пост главного тренера национальной команды, а теперь числится ответственным за спринт и барьерный бег (400 м, 400 м с/б, 4х400 м).

Журналист ARD отреагировал на новость, что британцы работают с экс-тренером Гэя
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