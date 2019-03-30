«Лада» вышла в финал Кубка России по гандболу, обыграв «Астраханочку»

«Лада» обыграла «Астраханочку» во втором полуфинале женского Кубка России по гандболу. Матч прошёл в Ростове-на-Дону и завершился победой гандболисток из Тольятти со счётом 27:26.

Самым результативным игроком матча стала центральная «Лады» Елена Михайличенко, забросившая в ворота астраханского клуба 10 мячей.

Кубок России. Женщины

Полуфинал

«Астраханочка» (Астрахань) – «Лада» (Тольятти) – 26:27 (13:13)

«Лада»: Лагина (8/29, 27%), Уткина (0/5, 0%); Михайличенко — 10, Дмитриева, Носикова — 4, Гайдук — 3, Тарасова — 2, Лагина, Фомина, Какмоля, Щербак — 1.

«Астраханочка»: Трусова (12/37, 32%); Малашенко — 6, Антонова, Сабирова — 5, Шапошникова — 4, Самохина, Кайнарова — 2, Постнова, Сисенова — 1.

В финале Кубка России «Лада» сыграет с хозяйками турнира — клубом «Ростов-Дон», который обыграл «Звезду» (Звенигород) со счётом 32:25.

Финал Кубка России состоится завтра, 31 марта.