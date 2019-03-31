34-летняя российская конькобежка Екатерина Лобышева объявила о завершении профессиональной карьеры.
Основной причиной ухода из спорта стало желание проводить больше времени с родными.
«Можно сказать, что мне пришлось уйти по семейным обстоятельствам, конечно же, были силы и возможности ещё выступать, но я просто выбрала семью, нужно воспитывать дочку. Нет возможности сконцентрироваться на спорте, поэтому пришлось принять это решение», — приводит слова конькобежки ТАСС.
Кроме того, спортсменка собирается уделить внимание развитию собственной школы в Коломне.
Екатерина Лобышева является заслуженным мастером спорта, 20-кратной чемпионкой России и двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр в командных соревнованиях 2006 и 2014 годов.
Двукратный призёр Олимпийских игр Лобышева завершила карьеру