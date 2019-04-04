Россия и Украина попали в одну группу на Европейских играх по пляжному футболу

В четверг, 4 апреля, в Минске состоялась жеребьёвка группового этапа турнира по пляжному футболу на II Европейских играх, которые пройдут в столице Беларуси.

Сборная России сыграет со сборными Италии, Испании и Украины в группе В. Квартет А составят сборные Беларуси, Португалии, Швейцарии и Румынии, сообщает интернет-портал BSRussia.



Итоги жеребьёвки группового этапа II Европейских игр:



Группа А: Беларусь, Португалия, Швейцария, Румыния;

Группа В: Италия, Испания, Россия, Украина.

Соревнования по пляжному футболу на Европейских играх в Минске пройдут с 25 по 29 июня.

Сборная России является действующим чемпионом Европейских игр. В 2015 году в Баку россияне в финале победили итальянцев со счётом 3:2.