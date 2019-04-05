Сборная России по регби-7 обыграла Уругвай в отборочном турнире Мировой серии

В матче отборочного турнира Мировой серии по регби-7, который проходит в Гонконге, мужская сборная России нанесла поражение команде Уругвая со счётом 26:0.
В составе российской сборной удачные попытки на счету Сергея Степанова, Сергея Евсеева и Ислама Шакирова.
Позже в пятницу, 5 апреля, россияне сыграют с Ямайкой. В субботу им предстоит встретиться с Ирландией.
В мужских квалификационных соревнованиях выступают 12 команд. Победитель завоюет путёвку в Мировую серию сезона-2019/20.
Отборочный турнир продлится до 6 апреля.
Регби. Отборочный турнир Мировой серии. Гонконг
Группа F
Россия — Уругвай — 26:0
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