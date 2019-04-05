Сборная России по регби-7 обыграла Уругвай в отборочном турнире Мировой серии

В матче отборочного турнира Мировой серии по регби-7, который проходит в Гонконге, мужская сборная России нанесла поражение команде Уругвая со счётом 26:0.

В составе российской сборной удачные попытки на счету Сергея Степанова, Сергея Евсеева и Ислама Шакирова.

Позже в пятницу, 5 апреля, россияне сыграют с Ямайкой. В субботу им предстоит встретиться с Ирландией.

В мужских квалификационных соревнованиях выступают 12 команд. Победитель завоюет путёвку в Мировую серию сезона-2019/20.



Отборочный турнир продлится до 6 апреля.

Регби. Отборочный турнир Мировой серии. Гонконг

Группа F

Россия — Уругвай — 26:0