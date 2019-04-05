На женском ЧЕ по гандболу с 2024 года будут выступать 24 команды вместо 16

Официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF) сообщил об увеличении с 2024 года числа команд—участниц женского чемпионата Европы с 16 до 24.

Такое решение было принято в связи с тем, что ранее изменения произошли в регламенте мужского турнира. Начиная с 2020 года количество участников составит 24 команды.

Напомним, в октябре 2018 года Международная федерация гандбола (IHF) увеличила число участников чемпионата мира у мужчин и женщин с 24 до 32 команд с 2021 года.

Женский чемпионат Европы—2020 по гандболу примут Норвегия и Дания. В отборочных соревнованиях за право выступить на ЧЕ сборной России предстоит сыграть с Сербией, Словакией и Швейцарией. Мужской турнир в 2020 году состоится в Австрии, Норвегии и Швеции.