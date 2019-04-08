Легков: впервые слышу об отсутствии мотивации у Крюкова

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал решение Никиты Крюкова завершить профессиональную карьеру.



«Это было видно изначально. Мы всё понимали. Сейчас он просто объявляет официально. Что касается слов об отсутствии мотивации, я слышу их впервые.



Никита замечательно выступал на соревнованиях, всегда думал – как такое возможно? Такой хрупкий молодой человек, а обыгрывал всех. Просто подошло время, надо принимать это как должное. Приходят молодые. Славная была охота, здорово, что мы были вместе на соревнованиях, выигрывали большое количество медалей. Лыжников бывших не бывает, будем вместе тренироваться, благо живём очень рядом. Вы нас ещё увидите, мы не пропадаем», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Крюков объявил о завершении карьеры