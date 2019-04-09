Карлсен: неважно, что говорит компьютер. Главное в шахматах — психология

Действующий чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, досрочно выигравший мемориал Вугара Гашимова в Шамкире (Азербайджан), признался, что добиваться высоких результатов ему помогает отличная психологическая готовность.

«Честно говоря, последние пару дней были действительно забавными. Вообще не ожидал, что смогу выиграть турнир досрочно. В последних двух партиях я играл в динамичной и атакующей манере. Это не мой обычный стиль, но было весело.

Конечно, на таком уровне важно выполнять хорошие ходы, но если анализировать партии на компьютере, то никогда не поймёшь, что творится в голове соперника. В игре я стараюсь как можно меньше действовать в стиле компьютера. Я знаю, что после дебюта уже не так важно, что говорит компьютер. Решающую роль играет психология.

Партия с Карякиным? Компьютер говорит, что положение белых лучше, но он ничего не скажет о том, у кого более простые пути в поиске хороших ходов. Карякин рисковал больше", — цитирует Карлсена NRK.



Карлсен выиграл мемориал Гашимова в четвёртый раз. Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 годах.