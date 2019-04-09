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Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе

Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе
Другие / Борьба

Российский борец Абдулрашид Садулаев одержал победу в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе.

В финале россиянин победил белоруса Александра Гуштына. Бронзовые медали завоевали грузин Элизбар Одикадзе и азербайджанец Нурмагомед Гаджиев.

Медаль Садулаева стала пятой для сборной России на чемпионате Европы в Бухаресте. Ранее Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг) и Муслим Садулаев (до 57 кг) взяли серебро, а Начын Куулар (до 65 кг) и Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг) — бронзу.

Абдулрашид Садулаев является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, на его счету также три золотые медали и одна серебряная награда чемпионатов мира.

Чемпионат Европы в Бухаресте завершится 14 апреля.

Муслим Садулаев взял серебро чемпионата Европы, Газимагомедов — бронзу
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