Куулар: я не достиг своей цели на чемпионате Европы, тренеров не порадовал

Российский борец вольного стиля Начын Куулар, завоевавший бронзу чемпионата Европы — 2019, заявил, что не справился с поставленной задачей на турнире.



«Бороться с таким спортсменом, как Ханчегашвили, — честь, это великолепный борец. Но всё-таки своих тренеров я не порадовал, это тот случай, когда третье место стало утешением, я своей цели здесь не достиг. Хотя, конечно, если бы я проиграл, было бы ещё хуже, а так хоть бронзой, да порадую близких. Думаю, скованность сказалась, всё-таки этот турнир стал дебютным для меня.

Настраиваться к борьбе за бронзу было непросто, да ещё и на следующий день после поражения. Главный тренер Дзамболат Тедеев подсказал мне, как бороться. Мне нужно больше тактики, а я открыто лез в борьбу", — цитирует Куулара ТАСС.