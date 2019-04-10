А. Садулаев: заранее знали, что я в четвёртый раз Европу «хлопну»?

Олимпийский чемпион, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал, как отнёсся к своему изображению на игральных картах, которые были развешаны в разминочном зале на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). Вчера, 9 апреля, Садулаев выиграл золото в весовой категории до 97 кг, победив в финале белоруса Александра Гуштына.

Фото доступно в «инстаграме» Федерации спортивной борьбы России.

«Не обратил внимание. Ну и фотка… А почему четвёрка? Заранее, что ли, знали, что я в четвёртый раз Европу „хлопну“? А сердечко — это, наверное, „лайк“? А вообще, конечно, детей можно пугать такой картинкой!



Я в Бухаресте впервые, но в городе побывать пока не успел. Город все хвалят, а впереди свободный день, поеду посмотрю», — цитирует Садулаева официальный сайт ФСБР.