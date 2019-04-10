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Долгов покинул пост главного тренера сборной России по фристайлу

Долгов покинул пост главного тренера сборной России по фристайлу
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По обоюдному согласию Федерации фристайла России и Александра Долгова было принято решение освободить его от должности главного тренера сборной России по фристайлу.

«Александр хорошо проявил себя на этой должности. Федерация благодарна ему за проделанную работу. Он много сделал для сборных команд России по фристайлу», — приводит слова президента Федерации фристайла России Алексея Курашова официальный сайт организации.

В 2014 году Долгов возглавил сборную России, когда ему было 28 лет. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Александр был заместителем главного судьи соревнований по фристайлу.

На прошедшем в феврале чемпионате мира по фристайлу россиянин Максим Буров выиграл золото в акробатике. Любовь Никитина в этой дисциплине завоевала серебро. В смешанных командных соревнованиях в акробатике россияне стали третьими.

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