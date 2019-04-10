Соколова проиграла в 1/4 финала чемпионата Европы по борьбе

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Россиянка Надежда Соколова, выступающая в весовой категории до 50 кг проиграла Эвин Демирхан из Турции со счётом 1:2. На старте соревнований россиянка оказалась сильнее Каролины Тяпко из Латвии.

Дарья Шистерова (до 76 кг) в 1/8 финала уступила представительнице Венгрии Жанет Немеш — 4:8.

Анастасия Братчикова (до 68 кг) на старте чемпионата Европы проиграла чемпионке мира—2012 Дженни Франссон из Швеции — 1:2. В женском турнире сегодня, 10 апреля, также выступят россиянки Виктория Ваулина (до 55 кг) и Светлана Липатова (до 59 кг).

В вечерней программе состоятся полуфиналы в этих же категориях и финалы в вольной борьбе в категориях до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.