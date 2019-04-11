Власов узнал имя первого соперника на ЧЕ по греко-римской борьбе

Завтра, 12 апреля, на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Бухаресте (Румыния) начнутся соревнования борцов греко-римского стиля. Сегодня состоялась жеребьёвка для весовых категорий до 55, 63, 77, 87 и 130 кг, сообщает официальный сайт ФСБР.

В категории до 55 кг Виталий Кабалоев начнёт чемпионат Европы схваткой с турком Серифом Киличем.

В весе до 63 кг чемпион мира Степан Марянян стартует схваткой с поляком Юзефом Трачем.

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг) начнёт турнир встречей с Бозо Старцевичем из Хорватии.

В весе до 87 кг олимпийский чемпион Давит Чакветадзе встретится со шведом Закариасом Бергом.

В категории до 130 кг чемпион мира Сергей Семёнов в стартовом поединке сразится с Давидом Овасапяном из Армении.