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Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ в Японии

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ в Японии
Другие / Фигурное катание

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Вторыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Третий результат продемонстрировали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока
Спортивные пары. Короткая программа
1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 75,80.
2. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 73,48.
3. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 69,77.
4. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 68,38.
5. Эшли Кэйн/Тимоти Ледак (США) — 66,91.
6. Рику Миура/Соя Итихаси (Япония) — 44,93.

Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 13 апреля.

Фигурное катание. Командный кубок мира. Спортивные пары. Короткая программа
12 апреля 2019 года, пятница. 10:00 МСК
1
Россия
75.80
2
Франция
73.48
3
Италия
69.77
Россия опустилась на 3-е место в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию
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