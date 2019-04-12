Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ в Японии

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Вторыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Третий результат продемонстрировали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока

Спортивные пары. Короткая программа

1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 75,80.

2. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 73,48.

3. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 69,77.

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 68,38.

5. Эшли Кэйн/Тимоти Ледак (США) — 66,91.

6. Рику Миура/Соя Итихаси (Япония) — 44,93.

Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 13 апреля.