Белоусова в борьбе за золото опередила Ефимову на ЧР на дистанции 100 м брассом

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у женщин на дистанции 100 м брассом первое место заняла Анна Белоусова (1.06,34). Она смогла превзойти лучший результат сезона в мире, который принадлежал ей же, — 1.06,46.

Серебряную медаль завоевала Юлия Ефимова (1.07,05), бронзовую — Анастасия Макарова (1.07,79).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Белоусова и Ефимова выполнили норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 1 минута 07,07 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Брасс. 100 м



1. Анна Белоусова — 1.06,34

2. Юлия Ефимова — 1.07,05

3. Анастасия Макарова — 1.07,07.