Легков надеется, что скоро целью норвежцев будет обыграть хоть одного русского

Олимпийский чемпион российский лыжник Александр Легков высказал мнение о конкуренции в лыжных гонках.

«Не в обиду молодым спортсменам, но раньше было намного больше конкуренции. Для меня это было лучше, потому что «обижали» все страны, а сейчас соперников очень мало. В основном конкуренция идёт между Норвегией и Россией. А Нортуг с такими большими ногами выигрывал не только спринты, как Клебо, но и дистанционные гонки. Поэтому он очень крутой. Очень надеюсь, что конкуренция вновь обострится и такие страны, как Италия, Швеция, Германия, Франция, будут иметь больше быстрых лыжников. Сейчас этого действительно не хватает.



Конечно, очень счастлив, что сейчас в России есть безумно сильные спортсмены. Ребятам по 21-22 года. Девочки чуть старше, они уже думают о детях, но ничего, ещё бегают. Рад, что у нас такая сильная, молодая команда. Приятно на это смотреть, и очень надеюсь, что они будут продолжать так с каждым годом, только наращивая темп, чтобы норвежцам становилось всё тяжелее и тяжелее и приходилось работать вместе, командно, стремясь обыграть хотя бы одного русского спортсмена», — приводит слова Легкова NRK.