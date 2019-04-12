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Морозов одержал победу на чемпионате России на дистанции 50 м вольным стилем

Морозов одержал победу на чемпионате России на дистанции 50 м вольным стилем
Другие / Водные виды спорта

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у мужчин на дистанции 50 м вольным стилем золотую награду завоевал Владимир Морозов (21,55).

Второй результат показал Иван Кузьменко (22,12), третье место поделили Владислав Гринёв и Евгений Рылов (по 22,13).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Только Морозову удалось выполнить норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 22,01 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов — 21,55
2. Иван Кузьменко — 22,12
3. Владислав Гринёв — 22,13
3. Евгений Рылов — 22,13

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