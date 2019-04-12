Морозов одержал победу на чемпионате России на дистанции 50 м вольным стилем

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, у мужчин на дистанции 50 м вольным стилем золотую награду завоевал Владимир Морозов (21,55).

Второй результат показал Иван Кузьменко (22,12), третье место поделили Владислав Гринёв и Евгений Рылов (по 22,13).



Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Только Морозову удалось выполнить норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 22,01 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Вольный стиль. 50 м



1. Владимир Морозов — 21,55

2. Иван Кузьменко — 22,12

3. Владислав Гринёв — 22,13

3. Евгений Рылов — 22,13