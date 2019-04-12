Суркова выиграла золотую медаль ЧР на дистанции 50 м баттерфляем

Россиянка Арина Суркова стала лучшей на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве. Её время — 25,85 секунды.

Серебряную награду завоевала Светлана Чимрова (26,34), третий результат показала Софья Сподаренко (26,38).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Суркова выполнила норматив для отбора в сборную России. Для этой дистанции он составляет 25,91 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Баттерфляй. 50 м



1. Арина Суркова — 25,85

2. Светлана Чимрова — 26,34

3. Софья Сподаренко — 26,38