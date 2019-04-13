Пригода: в заплыве на 100 м брассом решалось, поеду на чемпионат мира или нет

Кирилл Пригода прокомментировал победу на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 м брассом, которая позволила спортсмену получить путёвку на чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Турнир пройдёт с 12 по 28 июля.

«Если честно, первые два дня после заплыва на 200 м был жутко подавлен. По сути, я проиграл. А проигрывать никто не любит.

Можно сказать, что в заплыве на 100 м решалось, поеду я на чемпионат мира или нет. Я отобрался на дистанции 50 м брассом. Но, если бы не получилось на сотне, принял бы решение отказаться от поездки в Корею. Потому что тренироваться всё лето ради 50-метрового отрезка не хотел. Рад, что на этот раз всё сложилось удачно. Буду готовить 100 и 50. Но 200 м буду плыть на других стартах. Это моя любимая дистанция. Надо принять случившееся и работать дальше. Впереди олимпийский сезон", — цитирует Пригоду «Российская газета».