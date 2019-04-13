Кабалоев завоевал золото ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 55 кг

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Первую медаль сборной России в соревнованиях по греко-римской борьбе принёс Виталий Кабалоев, который в финальной схватке в весовой категории до 55 кг одержал досрочную победу над румыном Флорином Титой со счётом 11:0.

Бронзовыми призёрами стали азербайджанец Эльданиз Азизли и немец Фабиан Шмитт. Азизли в схватке за третье место разгромил турка Серифа Килича со счётом 8:0. Шмитт нанёс поражение норвежцу Андерсу Роеннингену – 2:1.

Также 13 апреля в финальных схватках на чемпионате Европы по греко-римской борьбе выступят россияне Роман Власов (до 77 кг) и Степан Марянян (до 63 кг), а Сергей Семёнов (до 130 кг) будет бороться за бронзу.