Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

«Спартак» сыграл вничью с «Беркутом» в ЧР по мини-футболу

«Спартак» сыграл вничью с «Беркутом» в ЧР по мини-футболу
Другие / Мини-футбол

Московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Беркутом» в выездном матче 27-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги — 3:3. К перерыву красно-белые вели со счётом 2:1, но во втором тайме хозяева площадки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Ничью «Спартаку» принёс на 47-й минуте Александр Ситников, оформивший дубль в этом матче.

«Беркут» с 68 очками возглавляет турнирную таблицу, «Спартак», в активе которого 48 очков, находится на пятом месте.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига
Конференция «Запад». 27-й тур

«Беркут» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 3:3 (1:2).
Голы: Герасимов, 4, Бадретдинов, 37, Сомплей, 41 — Усов, 2, Ситников, 15, 47.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент