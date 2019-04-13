«Спартак» сыграл вничью с «Беркутом» в ЧР по мини-футболу

Московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Беркутом» в выездном матче 27-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги — 3:3. К перерыву красно-белые вели со счётом 2:1, но во втором тайме хозяева площадки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Ничью «Спартаку» принёс на 47-й минуте Александр Ситников, оформивший дубль в этом матче.

«Беркут» с 68 очками возглавляет турнирную таблицу, «Спартак», в активе которого 48 очков, находится на пятом месте.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига

Конференция «Запад». 27-й тур

«Беркут» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 3:3 (1:2).

Голы: Герасимов, 4, Бадретдинов, 37, Сомплей, 41 — Усов, 2, Ситников, 15, 47.