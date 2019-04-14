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Емелин завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Бухаресте

Емелин завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Бухаресте
Другие / Борьба

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин взял серебряную медаль на чемпионате Европы в Бухаресте.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Емелин уступил Виктору Чобану из Молдавии. Бронзовые медали завоевали Керем Камал (Турция) и Ленур Темиров (Украина).

Теперь в активе сборной России 17 медалей (шесть золотых, четыре серебряные и семь бронзовых) на чемпионате мира в Румынии. Восемь наград завоевали борцы вольного стиля (2-2-4), женщины выиграли четыре медали (1-1-2), борцы греко-римского стиля — пять (3-1-1).

Сергей Емелин является чемпионом мира 2018 года, также на его счету золото чемпионата Европы прошлого года.

Чемпионат Европы в Бухаресте завершится сегодня, 14 апреля.

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