Сборная России по гандболу сыграла вничью с Венгрией в отборе на Евро-2020

Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Венгрии в матче четвёртого тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 23:23.

Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Квалификация



Группа 7. 4-й тур



Венгрия – Россия – 23:23 (11:15)

В активе российской сборной после четырёх туров пять очков.

Положение в группе: Венгрия – 7 (4), Россия – 5 (4), Италия – 4 (4), Словакия – 0 (4).

На чемпионат Европы, который пройдёт с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции, квалифицируются по две лучшие команды из восьми отборочных групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.

Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся раз в два года с 1994-го.