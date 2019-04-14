Россия победила в общем зачёте ЧМ по фехтованию среди юниоров и кадетов

Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров и кадетов в Торуне (Польша).



Россияне завоевали 10 медалей на турнире — пять золотых, три серебряные и две бронзовые. Второе место в зачёте заняла сборная Италии (4-6-8), на третьем месте — венгры (4-0-1).



Золотые медали в копилку российской команды принесли Алина Михайлова (юниор, сабля), Кирилл Бородачев (юниор, рапира), Егор Баранников (кадет, рапира), а также рапиристы в мужских и женских командных соревнованиях (юниоры). Серебряными медалистами турнира стали Владислав Мельников (юниор, рапира), саблисты в мужских командных соревнованиях (юниоры) и ещё одна команда шпажисток (юниоры). Бронза у Валерии Рассоловой (кадет, рапира) и Кирилла Гурова (кадет, шпага).